『レア! 90s maxell マクセル 企業 ロゴ Tシャツ ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 55分に出品され03月19日 06時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 maxell Tシャツ

size L

肩幅 51cm

身幅 53cm

着丈 68cm

袖丈 20cm

色 ベージュ



コンディション

目立つダメージは見当たりません。



90s~ Hanesタグ Maxell Tシャツ

レアカラー！ベージュのボディ。

人気高騰中のマクセル 企業Tシャツ。

お探しだった方はこの機会に是非！





90s maxell THE MEDIA MATTERS Tシャツ

レアカラー! 企業 ロゴ 電池 CD DVD

マクセル promo Hanes USA ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マクセル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レア!

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