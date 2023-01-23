『Oasis Noel & Liam 72時間限定フォトTシャツ XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 02時 43分に出品され05月05日 02時 43分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 30周年記念 Noel & Liam Limited Edition Photo T-Shirt



オアシス 公式サイトにて購入



新品未使用未開封品



サイズ=XL

身幅···55cm

着丈···76cm



即日発送いたします。



【商品説明】

このTシャツは、Oasisのノエルとリアムの限定版フォトTシャツです。デザインはシンプルでありながら、印象的なブルーのグラフィックが特徴です。サイズはXLで、快適な着心地を提供します。



【限定性】

この商品は、72時間限定で販売される特別なアイテムです。Oasisファンにとって、見逃せないコレクターズアイテムとなるでしょう。



【スタイル】

ホワイトのボディにブルーのデザインが映える、カジュアルなスタイルに最適な一着です。普段使いはもちろん、ライブやイベントにもぴったりです。



- ブランド: Oasis

- サイズ: XL

- 商品名: Noel & Liam Limited Edition Photo T-Shirt

- 販売期間: 72時間限定



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用