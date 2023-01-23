『Maison Martin Margiela 10 マルタンマルジェラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 35分に出品され03月30日 16時 35分に終了予定です。即決価格は23,970円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Martin Margiela 10

メゾン マルタンマルジェラ 10



2013 S/S Deconstructed Blazer

再構築ブレザージャケット



52/48 Wool/Cotton Blend

Three Front Patch Pockets

Single Rear Vent

Horn Buttons

Functioning Four Button Cuffs

Internal Slip Pocket

Made In Italy



Col. Dark gray × Mocha Brown

ダークグレー×モカブラウン



SIZING #44 (S-M)

肩幅44

身幅48

袖丈64

着丈72.5cm



他にも、ハイブランド出品してます。

→#ハイブランド＿jinx





ウール×コットンの柔らかい素材感

カーディガンの様に軽く羽織れるジャケット

芯地を通したラペルが自然と立ち上がり

リラックスした着こなしを演出



別生地へと切り替えられたラペル裏は

同系色ライトブラウンの均一なステッチ

魅せるためのしっかりとした裁縫がされています



状態良好

特筆すべき傷や汚れは見受けられません。



カラー···ブラック



柄···無地



素材···ウール(スーツ地) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マルタンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Maison

Martin

Margiela

10



マルタンマルジェラ