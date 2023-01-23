『NINE INCH NAILS NOTHING 1998【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 09時 37分に出品され03月31日 09時 37分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品の交換返品はいかなる場合でもお断りさせて頂きます。コピーライトは1998。



サイズ:L

着丈:69 肩幅:51 身幅:55

タグ:ALL SPORT



Chapter two vintageで取り扱いのある商品は全て正規品もしくは当時のブートレグとなります。



お客様都合による返品は一切お受け出来ません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NINE

INCH

NAILS

NOTHING

1998