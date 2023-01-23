『【美品】OVY ナイロン セットアップ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 03時 37分に出品され03月16日 03時 37分に終了予定です。即決価格は26,418円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OVY

Recycled Nylon Water-repellent Zip-up Jacket

Recycled Nylon Water-repellent Easy Pants

※上下セットアップでの販売となります



[カラー]

上下sumikuro 一番目に販売された方です

[サイズ]

上下ともLサイズ

[着用回数]

上: 2回程度

下: 新品未使用



※中古品につき神経質な方はご遠慮ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】OVY

ナイロン

セットアップ