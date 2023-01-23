『NEW BALANCE MET 24 セットアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 30分に出品され03月17日 08時 30分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEW BALANCE MET 24セットアップ



Single Jacket

Slim Tapered Fit



【スタイリッシュなテーラードジャケット】

この黒のテーラードジャケットは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ビジネスシーンからカジュアルな場面まで幅広く活躍します。



【快適なフィット感】

サイズMで、体にフィットするデザイン。着心地も良く、動きやすさを考慮した作りになっています。



【コーディネートしやすい】

黒のパンツと合わせることで、シンプルでありながらもスタイリッシュなコーディネートが完成します。



- 色: 黒

- タイプ: テーラードジャケット

- サイズ: M

- 色: 黒

- タイプ: テーパードパンツ

-サイズ: Ｍ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NEW

BALANCE

MET

24



セットアップ