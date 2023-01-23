『Wasted Youth XL 黒 パーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 10時 52分に出品され03月12日 10時 52分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立つ汚れはありません。

特に目立つ日焼け、毛玉、プリント割れなどはありません。





Wasted Youthは、ストリートファッションのトレンドを反映したデザインが特徴です。このパーカーは、シンプルながらも存在感のあるロゴとメッセージが印象的です。



【デザインの魅力】

背面には「Dont bother me anymore」というメッセージが大胆にプリントされており、個性的なスタイルを演出します。フロントにはブランドロゴが施されており、カジュアルな印象を与えます。



【サイズとフィット感】

サイズはXLで、リラックスしたフィット感があり、快適に着用できます。ストリートスタイルやカジュアルなコーディネートに最適です。



- ブランド: Wasted Youth

- サイズ: XL

- 色: 黒

- デザイン: バックプリント（Dont bother me anymore）

- フロントデザイン: ロゴ（Wasted Youth）



girls don’t cry

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ガルドン

ガールズドントクライ



ご覧いただきありがとうございます。



タイプ···プルオーバー



柄・デザイン···プリント(ロゴなど) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウエステッドユース

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Wasted

Youth

XL

黒

パーカー