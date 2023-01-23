『jabra ELITE10 新品未使用 ワイヤレスイヤホン ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 02分に出品され03月25日 19時 02分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です



Jabra(ジャブラ)

Elite 10

完全ワイヤレスイヤホン

Gloss Black



【商品】

Dolby Atmosに最適化された空間サウンド。Dolby ヘッドトラッキング機能搭載で、立体的で臨場感あふれるサウンド。10mmスピーカーによる、クリアで繊細なサウンド。

JabraアドバンストANC搭載。 アルゴリズムを改良し、さらに強力にノイズを除去します。耳内の形状と周囲の状況に合わせて、ANC強度を自動調整。風切り音抑制ヒアスルーにより、より自然で快適に周囲の音を確認することができます。

6マイクテクノロジー搭載。 改良されたアルゴリズムにより、周囲のノイズと話す音声を識別し、音声に集中して集音。騒がしい場所では、さらに内臓マイクが起動し、骨伝導音を集音することで、ノイズに邪魔されない音声を相手に届けます。

62,000件の耳形状データをもとに筐体をデザイン。改良されたイヤージェルが、耳の形状に合わせてフィットしながら、耳内の圧力を解放するので、長時間使用しても快適です。

ANCオンの状態で最長27時間、オフの状態で最長36時間使用可能(ケース充電と併用) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用