『【定価17万】Macintosh London ダブルブレスト チェスターコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 17時 56分に出品され03月09日 17時 56分に終了予定です。即決価格は40,526円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Macintosh London

マッキントッシュ ロンドン



【スタイリッシュなデザイン】

このブラウンのダブルブレストチェスターコートは、シンプルながらも洗練された印象を与えます。

季節を問わず快適に着用できます。ポケットも付いており、実用性も兼ね備えています。

このコートは、カジュアルなパンツやシャツと合わせることで、日常使いから特別な場面まで幅広くコーディネート可能です。



【サイズ】

38

ビックシルエットなので、ゆとりを持って着用できます。



- 色: グレー

- デザイン: ダブルブレスト

- スタイル: カジュアル

- 長さ: 膝丈

- 袖: 長袖

- ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュロンドン

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【定価17万】Macintosh

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ダブルブレスト

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