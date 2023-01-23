『オリジン レジオナルレッド キャットフード 2袋 1.8kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 35分に出品され03月22日 19時 35分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オリジン レジオナルレッド キャット

猫用ドライフード

Orijen Regional Red



1.8kg×2袋



賞味期限

2025年10月17日



【栄養価の高い食事】

OrijenのRegional Redは、85%の質の高い動物性成分を使用しており、猫に必要な栄養素をしっかりと補給します。



【ホールプレイダイエット】

この製品はホールプレイダイエットを採用しており、肉と魚の全体を使用することで、自然な食事に近い栄養を提供します。



【健康をサポート】

消化性や皮膚、被毛、心臓の健康をサポートする成分が含まれており、愛猫の健康を維持します。



- ブランド: Orijen

- 製品名: Regional Red

- 成分: 85% 質の高い動物性成分

- 原材料: 生牛肉、全体のピルチャード、野生のイノシシ、バイソン、羊肉、ラム肉

- ダイエットタイプ: ホールプレイダイエット

- パッケージ内容: 肉と魚

- 栄養成分: 消化性、皮膚と被毛、心臓の健康

- 原材料の詳細: 牛肉、豚肉、ラム肉、内臓、全体のピルチャード

- 栄養情報: 生肉と魚を使用 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用