『希少 ネイビー ウールリッチ ジャケット ハンティング【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 10時 24分に出品され04月23日 10時 24分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブルー

美品



定価4、5万以上



他のウールリッチ中古と比較すると驚くほど状態いいです。



外側には特に目立つ汚れや痛みはないです。



裏地に使用感があります。



ハンティング ジャケット

ネイビー



USA Sサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 ネイビー ウールリッチ ジャケット ハンティング