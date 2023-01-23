『sz blockpsrints エスゼットブロックプリント ロングワンピースレア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 20時 13分に出品され04月17日 20時 13分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 落ち着いたパープルとゴールドの色味



定番のものとは違うデザインと落ち着いた色味が大人可愛くてとても素敵ですよ

生地もしっかりしたハリのある生地です



ベルト付き ベルト通しあり

ウエストを絞って着用することが出来ます



試着のみの新品同様



公式サイトから購入しました



着こなしていただける方に！



サイズ表記はＳですがデザイン的にもフワッとした作りなのでLサイズの方でも着用出来ます



ロンハーマン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エスゼットブロックプリント

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ sz

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エスゼットブロックプリント ロングワンピースレア