『新品ARABIA フロストベリー ルノ プレート 16.5cm 2枚セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 21時 33分に出品され04月11日 21時 33分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARABIA アラビア

フロストベリー ルノ

プレート

サイズ 16.5cm

個数 2枚



お値下げ不可。



2024年11月購入。

シールタグ付で未使用です。



プチプチ袋のまま保管しておりました。

自宅保管気になさらない方ご検討ください。



クリスマスにもピッタリです。

完売品です。



プチプチで梱包し宅急便コンパクトにて発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アラビア