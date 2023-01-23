『新品ARABIA フロストベリー ルノ プレート 16.5cm 2枚セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 21時 33分に出品され04月11日 21時 33分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アラビア
伊藤聡信さん 色絵 中鉢 新品未使用
¥ 11550
未使用 レイノー アラベスク 青花 花柄 オリエンタル 大皿 32.5
¥ 11375
希少 ウェッジウッド ジャスパー ダンシングアワー コンポート ボウル
¥ 17468
希少 クリスチャンヌ・ペロション ポーセリン シェルオーバルプレート 磁器
¥ 17512
アンティーク 江戸時代 呉須の青色25cm
¥ 10140
楠田純子さん フリーカップ ２個セット
¥ 7410
ブルーダニューブ お皿セット
¥ 12000
タマゴサンド様 専用 BOCH Kimono オーバル皿 アンティーク大皿
¥ 9750
※ジェームズ様専用※
¥ 10920
2-1393 ROYAL WORCESTER プレート
¥ 11050
クロンドミューズ Couronne de Muse 最高級 フルセット ナルミ
¥ 99000
ガラスケーキスタンド コンポート 直径29cm
¥ 9533
☆ ル・クルーゼ ココットブルーベリー&トマト 2個セット
¥ 7020
三洋陶器 龍峰窯 染付ネジリ祥瑞 丼ぶり揃 5客セット ラーメン鉢 どんぶり 鉢
¥ 7566
【輪島塗】弁当箱（大）
¥ 13000
ジノリ 1735 パルメッテ エメラルド プレート 22cm 4枚セット
¥ 12025
A1090-2/桃山焼/志野角皿 大5客・小5客/長角皿/銘々皿/向付/懐石道具
¥ 7800
新品未使用☆ ウェッジウッド フルーツシンフォニー
¥ 7644
落札価格9230円
637 入札履歴
終了
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