『チューブ・ダイエット＜犬用キドナ＞腎疾患用20g✖️20袋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 19分に出品され03月20日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 腎臓病だったうちの子も、これで頑張ってくれました。



なるべく早く発送します。



箱はあけてませんが

一度人手にわたったものですので、完璧を求めるかたはご購入をご遠慮ください。



新品未開封です。



【商品概要】

犬用の特別な療法食で、腎臓に配慮した設計です。パウダータイプで、食事に簡単に混ぜることができます。



【栄養価】

1袋あたり114kcalで、犬の健康をサポートするための栄養素が含まれています。特に腎臓に優しい成分が配合されています。



【使用方法】

食事に混ぜて与えることで、犬の健康を維持しやすくなります。特に腎臓に問題を抱える犬に最適です。



- 商品名: Tube Diet (DOG-KIDNA)

- タイプ: パウダータイプ

- 内容量: 1袋 (114kcal/20g)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モリニュウサンワールド