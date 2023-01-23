『【新品】稲葉カヨ 色絵縁あり7寸丸皿 ボタン福キング唐草【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 22分に出品され03月11日 07時 22分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 京都府綾部市で作陶されている

陶芸家、稲葉カヨさんのプレート、

色絵縁あり7寸丸皿

人気の牡丹福キングシリーズです。





◆サイズ

約 口径20.5cm×高さ4cm

（多少の誤差はご容赦ください）













今年個展にて求めたものです。

コレクション整理のためお譲りします。



新品未使用



購入時のまま保管しておりましたので

特筆すべき難はございません。

自宅保管品ですので

神経質な方はお控えください。



送料、手数料込み

値下げ交渉はご遠慮ください。











ー稲葉カヨー



1980年 石川県金沢市に生まれる

2000年 京都伝統工芸専門学校陶芸科卒

妙泉陶房 山本長左に師事

2003年 (有)高野昭阿弥 入社

2007年 出産のため退社

2011年 京都府綾部市に移住













#九谷焼

#稲葉カヨ

#福々絵付け

#妙泉陶房

#山本長左

#作家もの

#手仕事

#7寸皿

#牡丹

#猫

#ねこ

#ネコ





有田焼 伊万里焼 波佐見焼 唐津焼 九谷焼 清水焼 京焼 美濃焼 笠間焼 益子焼 瀬戸焼



よしざわ窯 ミナペルホネン イイホシユミコ

安福由美子 高島大樹 小澤基晴

阿部慎太朗 佐野智子 河合竜彦 鈴木環

馬場勝文 広瀬佳子 松塚裕子 馬野真吾

清岡幸道 藤原純 清水なお子 田辺京子

室井夏美 増田光 工房あめつち 中町いずみ

松浦コータロー、松浦ナオコ

など作家さんがお好きな方にもいかがでしょうか。





素材···陶磁器/焼物



形···丸皿



アイテム 種類···中皿



ブランド···九谷焼 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 新品、未使用