『専用 アットラスト ブッチャープロダクツ AtLast&Co【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 20分に出品され03月09日 01時 20分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AtLast&Co

アットラスト



コサック



SIZE 40



アットラストのコサックです。

timewornclothing大阪で購入しました。

2.3回短時間着用したのみで、クリーニング後

自宅保管していました。

使用感も感じられず、キズ、汚れ等もなく

極美中古な品物です。

宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アットラスト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用 アットラスト

ブッチャープロダクツ

AtLast&Co