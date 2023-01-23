『418 自動ネコトイレ 内蔵バッテリー付き 飛散防止 自動清掃 猫 ねこ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 07分に出品され04月07日 00時 07分に終了予定です。即決価格は17,542円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【自動清掃】

猫のトイレへの出入りを感知し、トイレの使用後に、自動的に清掃作業が始まります。猫砂と排泄物を区別し、排泄物は自動的にゴミ箱に投棄し、再利用可能な猫砂は回収します。また、猫がトイレを使用した後、毎回の清掃で異臭を取り除き、細菌の繁殖を予防します。



【超大型空間】

エコABS樹脂素材で作られて、頑丈アップし使用感も完璧猫ちゃんが十分な活動できます。また、猫砂の飛散と尿漏れ防止するように、テント型の屋根を搭載します。子猫から成猫までの猫に適しており、必要に応じてテントを取り外し、簡単に清掃できます。



【安全設計】

感知センサーを搭載しており、猫がトイレを使用している最中やトイレの出入りの際に安全を確保します。装置は作業中に猫が中に入ったり滞在したりする場合、センサーがそれを感知すると、一時停止します。可動部分以外のパーツは水洗い可能で、組み立てが容易です。定期的な清掃も簡単に行えるため、トイレの衛生を保てます。



【内蔵バッテリー】

大容量の4000mAhバッテリーを搭載しており、一度充電すると最大で1週間にわたり使用できます。このバッテリーは非常に持続力があり、充電の頻度を最小限に抑えることができます。室外で使用する際でも安心です。また、電源アダプターも同梱されており、電源接続でも使用可。



【製品仕様】

ペット用トイレサイズ（テント付き）:長さ76cm×幅47cm×高さ47cm重量：7.5kg

セット内容：本体*1、猫砂マット*1、テント型カバー*1、猫砂*1、専用ゴミ袋*1、電源アダプター*1、説明書*1

※注意：ベントナイトまたは鉱物系などの小粒タイプの猫砂にのみ適しています。紙猫砂、木製猫砂、おから猫砂、豆腐猫砂など、吸湿性が弱い猫砂を使用しないでください。

3.5Lゴミボックスの大容量として、1〜2匹のご家庭は約一週間使用可能です。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>トイレ用品 商品の状態: 新品、未使用