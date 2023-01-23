『⭐︎美品 アンテプリマ フィオーリモチーフ ワイヤーバッグ ゴールド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 12時 35分に出品され04月16日 12時 35分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。

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◯ANTEPRIMA

アンテプリマ

ワイヤーバッグ

肩掛け可能

PVCハンドバッグ



結婚式、食事会など華やかなお席にいかがでしょうか？フィオーリ(花)モチーフと散りばめられたクリスタルビジューが、品良く女性らしさを際だて可愛らしさもプラスされるお品です。





【状態】

購入し、食事会時、サブバックとして数時間・数回持ちました。

ショールを入れた程度で型崩れもなく、個別保管で状態は良好です。



⚠︎検品しておりますが、状態は出品者の主観となり、見落としがあるかもしれません。used品としご理解頂ける方にお取引きお願いします。m(._.)m



【サイズ】〜素人実寸の為誤差は了承願います〜

横:28㎝

縦:26㎝

ハンドル:34㎝



【購入先】

国内 アンテプリマ店舗にて



【備考】

アンテプリマ 保存袋 希望の場合 写真のどちらかをお付け出来ます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ⭐︎美品

アンテプリマ フィオーリモチーフ ワイヤーバッグ

ゴールド