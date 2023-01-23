『未使用級 希少色 マザーハウス スクエア バックパック リュック レザー 青【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 19分に出品され03月24日 04時 19分に終了予定です。即決価格は17,950円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 04321r-209m

ご覧いただきありがとうございます！





○アイテム

未使用級 希少色 レアカラー 大人気

MOTHERHOUSE マザーハウス スクエア

バックパック スクエア リュック サック ビジネスバッグ

2way 手提げ 肩掛け 大容量 A4収納可能 通勤 通学

ゴールド金具 ロゴ 型押し 裏地 チェック柄

レザー 本革 ブルー 青 アンティーク

メンズ 紳士





○サイズ

タテ38cm

ヨコ29cm

マチ12cm

ハンドル17cm

ショルダー62cm〜73cm（調節可能）



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

数回使用後、自宅保管しておりました。保管時による小傷はありますが、綺麗なお品でこれからご使用いただけます。



お写真以外の付属品はありません。



神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。



※素人検品のため気になる点などございましたら、必ずコメント、もしくは『受取評価前』にご一報をお願いいたします。





○カラー

ブルー 青色



○素材

レザー 本革



○購入元

大手リサイクルショップストアのオークション（鑑定済み）





○配送

簡易包装にて1日〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





★他にもバッグや財布、多数出品しております（＾ω＾）

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用級

希少色

マザーハウス

スクエア

バックパック

リュック

レザー

青