『seventeen グッズ ミンギュ 缶バッジ トレカ Follow【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 30分に出品され03月17日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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グッズ卒の為出品させて頂きます。

全て素人自宅保管です。ご理解下さいませ。





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<商品内容>

・一番くじ 缶バッジ ビジュアルカード

アクリルスマホスタンド とるパカ アクスタ

Follow 缶バッジ トレカ ポストカード 等



画像に写っているもののみになります。

※合わせて初期傷なども画像にてご確認ください。



商品到着後の返品などは受け付けておりませんので気になることがある場合はご購入前にお願いします❁



また、簡易梱包の予定ですので気にされる方は一言コメント頂けますようお願いします。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: やや傷や汚れあり

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