『【8699】 Fender Mexico Player Stratocaster【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 08時 55分に出品され03月13日 08時 55分に終了予定です。即決価格は35,880円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンダー
Fender Japan TL52-120 ExTrad Telecaster
¥ 92000
Walrus Audio Fundamental Fuzz ギターエフェクター
¥ 8892
美品ビンテージ品✴︎ HOHNER G3T
¥ 18308
Fishman Platinum Pro EQ/DI Analog Preamp
¥ 17850
BOSS ボス RC5 Loop Station ループステーション
¥ 12350
FAT fixed wah Tour Sample TYPE 06 TAK
¥ 40000
BOSS GT-001 マルチエフェクター
¥ 10660
フォトジェニック レスポール タバコサンバースト
¥ 7410
Neural DSP / Quad Cortex
¥ 93600
【ジャンク】BillLaurence エレキギター
¥ 9750
BOSS ME-50 マルチエフェクター アダプター付き ギター エフェクター
¥ 9360
良品YAMAHA MG-ⅡR
¥ 12500
【極美品】MXR M108M 10-BAND EQ グラフィックイコライザー
¥ 10270
Tak Matsumoto Firebird Trans Black Burst
¥ 439600
fulltone OCD クローン
¥ 8970
■ELECTRO HARMONIX EH4600エフェクター
¥ 8840
BOSS RC-1 ループステーション 美品
¥ 7410
エレアコ Dear DAC500-E
¥ 12478
落札価格35880円
138 入札履歴
終了
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