『【8699】 Fender Mexico Player Stratocaster【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 08時 55分に出品され03月13日 08時 55分に終了予定です。即決価格は35,880円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ネックの反りや不具合等はございません。



弦に関しましては

売れるまでに状態が変化致しますので

あくまでも使えないものとお考え下さい。



プチプチで梱包した上で

ダンボールに詰めて発送となります。



元々ケースが付属する場合

ケースは完全におまけとしてお考え下さい。



ケースに不備等が見つかっても

返品等は出来かねます。







【追加オプション】

ソフトケース ※写っている場合は付属します。

→在庫次第1000〜2000円程度



替え弦 800円

ピック 2枚200円

チューナー 1000円

シールド長め700円

シールド短め500円

クロス300円

カポタスト 800円

9v電池 400円

ストラップ 500円

auxケーブル 500円(音楽をアンプ等から同時に流すケーブル)



弦替え代行 2000円+弦代金

アンプ 3000円

ミニアンプ2000円



その他付属品もございますので

お気軽にご相談ください。



初心者の方でも安心してお取引できるよう

購入後のご質問(おすすめの機材など)もお答えしております。



☆こちら大阪府東大阪市東鴻池町在住です。

取りに来て頂ける場合は-1000円にてお取引可能です。事前にお伝えください



その他楽器類も出品しております。

↓こちらから楽器のみをご覧いただけます。

#rizgt楽器



【主な取扱い楽器】

エレキギター スチールギター

Les Paul レスポール Stratocaster ストラト ストラトキャスター

Telecaster テレキャスター フライングV SG

エレキベース ウッドベース アップライトベース

JAZZ BASS ジャズベース PJ precision プレシジョンベース プレベ

アコースティックギター アコギ エレアコ

クラシックギター クラギ ウクレレ

ガットギター エレガット サイレントギター

カホン 電子ドラム エフェクター

マルチエフェクター コンデンサーマイク

オーディオインターフェース



即購入、ご質問歓迎です。

種類...ストラトキャスタータイプ

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンダー