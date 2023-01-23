『Canon RF 50mm F1.8 STM レンズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 08時 46分に出品され04月29日 08時 46分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使用頻度数回の美品となります。

RFマウント項目がないためにEF項目にて出品しております。





【高品質なレンズ】

CanonのRF 50mm F1.8 STMは、明るいF1.8の最大絞りを持ち、低照度環境でも優れたパフォーマンスを発揮します。ポートレートや風景撮影に最適です。



【コンパクトなデザイン】

軽量でコンパクトなデザインにより、持ち運びが容易で、様々な撮影シーンに対応可能です。特に旅行や日常のスナップに最適です。



【スムーズなオートフォーカス】

STMモーターを搭載しており、静かでスムーズなオートフォーカスを実現。動画撮影時にも優れた性能を発揮します。



- ブランド: Canon

- モデル: RF 50mm F1.8 STM

- 付属品: 箱

- レンズキャップ: あり

- 絞り羽根: 5枚羽根

- 焦点距離: 50mm

- 最大絞り: F1.8



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン