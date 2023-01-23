『モンクレール ダウンジャケット オレンジ サイズ1 タグあり【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 18時 14分に出品され03月14日 18時 14分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年、都内ブランドリサイクル店で購入。



袖口、袖の内側、など全体的に使用感あります。

出品にあたり、モンベルのダウン用洗剤で

優しく手洗いしたところ、少し黒ずみが

薄くなりました。



オレンジなので、目立ちにくいと思いますが、

神経質な方はご遠慮ください。



ダウンがパンパンで、とても暖かいです(^^)

珍しいダブルボタン式。

フードは欠品しています。



出品者、女性が着用していたのですが

レディースかメンズかわかりません。

必ず下記の実寸をご確認ください。





サイズ 1



肩幅 43

身幅 50

着丈 64



付属品 タグ



必ず自己紹介をご覧ください。



カラー···オレンジ



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

ダウンジャケット

オレンジ

サイズ1

タグあり