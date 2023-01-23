『【新品未使用】 Helinox ヘリノックス コットレッグ（16本セット）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 53分に出品され03月17日 22時 53分に終了予定です。即決価格は10,881円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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複数セットや12本入りのお譲りも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。



【Helinox ヘリノックス コットレッグ（16本セット）】



「コットマックス コンバーチブル」に取り付け、ハイタイプのコットとして使用するためのオプショナル・パーツです。取り付け後のコットの高さは38cmになり、ベンチとしても使用できます。スタッフバッグ付き。



＊到着後自宅保管。自宅に喫煙者及びペットはおりません。

＊紙袋等に包装して発送いたします。簡易梱包となることご了承ください。



【ご注意事項】



新品未使用品につき返品対応はお受けできません。

また、購入後の取引連絡が取れない場合や、購入者の方の評価がない又は著しく低い場合はお取引をキャンセルさせていただく場合があることご了承ください。



他サイトにも出品の為、ご購入前に必ずコメントにて在庫確認をお願いいたします。

当方からの在庫確保連絡前の購入に際して、在庫がない場合はキャンセルさせていただく場合があることご了承ください。



最短でご購入日当日から翌日の発送が可能です。

なお、ご購入に際しては必ず上記ご確認をお願いいたします。



ご不明な点がありましたら、気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。







Helinox（ヘリノックス） アウトドア コットレッグ（16PCS） 1822205

ブランド：ーHelinox（ヘリノックス） アウトドア コットレッグ（16PCS） 1822205

ブランド：ー 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヘリノックス

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コットレッグ（16本セット）