『UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 35分に出品され04月27日 07時 35分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA＞ DOWN JACKET/ダウンジャケット



何年か前にzozotownで購入しました。定価六万くらいだったと思います。

サイズ表記が無いので曖昧ですが確かLサイズだったと思います。

サイズ感はXL位です。

中にスウェットなど着込んでもパツパツにならず余裕があります。



右手内側の縫い目にダメージがございます。（写真参照7枚目）

その他目に着いた擦れや汚れは写真で残しておきますが注意してみないと特別目立たない程度のものでまだまだお使い頂けると思います。

中綿もしっかり詰まっています。

写真でご確認頂き、神経質な方は購入お控えください。



身幅 平置きで約69

着丈 首元から約72





商品説明

デザインと機能性を追求した、スタンドカラーダウンジャケット



■デザイン

定番型をベースに全体的にサイズ・ボリューム感をあげ、より丸みを増したロフト感あるオーバーサイズにアップデート。

ステッチレスなど最小限のディテールでミニマルな表現。

フルジップ仕様、サイドにシームポケットつき、裾はドローコードで調整可能。

表/裏生地と同素材を使用し、全体的なデザイン・シルエットとエレガントに仕上げています。

ベーシックなブラック・ネイビー・ベージュと発色のよいオレンジを加えた4色をご用意しております。



■素材

小松マテーレ社で撥水加工を施したポリエステルタフタ素材を使用。

ソフトでしなやかなタッチが特徴で、ストレッチ性があり快適な着心地です。

ダウンクオリティーは米国ALLIED FEATHER & DOWN社の900フィルパワーを採用し、防寒性にも優れています。



■コーディネート

同シリーズのウエアとのコーディネートはもちろん、デイリーからアクティブなシーンまで汎用性の高い一着。



裏地：あり

透け感：なし

伸縮：あり

光沢感：なし



＜UNITED ARROWS & SONS by DAISUKE OBANA＞

＜N.HOOLYWOOD＞のデザイナー尾花大輔氏とのカプセルコレクション。

「週3、4日着れる服」というコンセプトのもと、素材に徹底的に向き合って作り上げた、日本を代表するファブリックメーカー「小松マテーレ(株)」の生地を使用したウエアとグッズを展開しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドアローズアンドサンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNITED

ARROWS

&

SONS

by

DAISUKE

OBANA