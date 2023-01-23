『マイケルコース コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 11時 56分に出品され03月21日 11時 56分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Michael Kors マイケルコースのコートです。



サイズXSですが、オーバーサイズの大きめのシルエットなので日本のMLサイズを普段着ている方がちょうど良いと思います。

私は170cmでちょうどよかったです。



着丈が長く中身のボアがふかふかなので、真冬でも暖かく過ごせます。

トレンドのレイヤード仕様



カラー···ダークグリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マイケルコース コート