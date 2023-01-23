『FOXEY ショルダーバッグ グレー レザー タッセル付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 20時 11分に出品され03月14日 20時 11分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このFOXEYのショルダーバッグは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。タッセル付きのディテールがアクセントとなり、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、長くご愛用いただけます。手触りも良く、上品な印象を与えます。



【便利なサイズ】

小型ながらも収納力があり、必要なアイテムをしっかりと持ち運べます。ショルダーとハンドの2WAY仕様で、シーンに応じて使い分けが可能です。



- ブランド: FOXEY

- 色: グレー

- 素材: レザー

- デザイン: タッセル付き

- サイズ: 小型

- ストラップタイプ: ショルダー/ハンド

- ロゴ: FOXEY

ブラシ 鏡 カード入れ 小銭入れ 全て揃っていて綺麗な状態です。

1回だけ使用しました。年齢的に合わなくなったのでやむなく出品する事に致しました。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー

1回だけ使用しました。年齢的に合わなくなった為出品する事にいたしました。中身もとても綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フォクシー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FOXEY

ショルダーバッグ

グレー

レザー

タッセル付き