『【未使用】EVOL×MARQUEコラボショルダーバッグ A4対応 軽量 大容量【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 38分に出品され03月24日 21時 38分に終了予定です。即決価格は10,592円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆未使用☆【&EVOL/イーボル】

完売品 EVOL×MARQUE コラボショルダーバッグ

Ａ４対応 パソコン 通勤 マザーズバッグ 旅行バッグ 高見え 軽量



デザインを気に入って購入しましたが、使用する機会がなさそうなので、綺麗なうちにお譲りしたく出品します♪





☆ポーチ付き





☆サイズ

【本体】

高さ30cm、幅26cm(下部)〜50cm(上部)、マチ13cm

重さ：740g



【ポーチ】

高さ13cm 幅23cm



☆素材 フェイクレザー



カラー···ブラック



素材···フェイクレザー



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イーボル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用】EVOL×MARQUEコラボショルダーバッグ A4対応 軽量 大容量