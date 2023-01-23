『日本未入荷！ノースフェイス ダウンコート 黒 NORTH FACE 韓国【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 08時 57分に出品され03月16日 08時 57分に終了予定です。即決価格は27,400円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

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⭐️韓国現地にて公式店舗にて購入致しました！！



⭐️ノースフェイス エアヒートダウンコートです



⭐️unisexユニセックスのS size



⭐️寒い所の旅行には勿論真冬の子供さんの外の

スポーツ観戦にハーフ丈なのでしっかり温めてくれます

軽くてとっても！暖かいです♪



＃男女兼用

＃ユニセックス

＃ノースフェイス



#nana358



⚠️注意点⚠️・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★発送時、折りたたんで発送のため折り畳みジワなどが

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★お安く提供するため、簡易梱包での発送となります。



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★海外製品は、生地の継ぎ目の若干のズレやほつれ等、

形やサイズに多少の誤差が生じる場合がございますの

で、ご了承ください。



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（受け取り評価前から）にメッセージにてご連絡

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★自己都合による返品、交換は受け付けさせて

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モデル名...エアヒートダウンコート

カラー...ブラック

サイズ...S



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 日本未入荷！ノースフェイス

ダウンコート

黒

NORTH

FACE

韓国