『美品 イアクッチ バッグ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 20時 51分に出品され04月13日 20時 51分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3回ほど使用。とても綺麗なお品です。

ナイロンとレザーで、軽いです。



40x30 マチ15 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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