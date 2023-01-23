『アウトドア 防水 グース ダウン マミー型 寝袋 シュラフ ブルー 700g【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 47分に出品され03月16日 18時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご観覧頂きありがとうございます。

保温性の高い グースダウン&化学繊維 マミー型 寝袋 をご紹介させて頂きます。



ポイント１【高品質な素材&防水】

余計な説明はいりません！グースダウン&化学繊維素材を使用！

そして保温性の高い高級マミー型シュラフになります。

薄くて 軽くて 温かい！ 最高の安眠を約束させて頂きます。

表裏面に、防水防風性と撥水性を兼ね備えた丈夫な400T＆20Dナイロンを使用♪ 快適にご使用頂けます。



ポイント２【コンパクトに収納可能】【優れた多様性】

何度も申し訳ありません。グースダウン です。コンパクトになっても性能が最高です。

車中泊 テント アウトドア キャンプ ソロキャン ツーリング 登山 等でお使い頂けたら幸いです。



ポイント３

高級な寝袋の為、自ら一つ一つ検査を行い、契約している佐川急便から即日発送させて頂きます。万が一製品に不具合が生じた場合はすぐに交換対応させて頂きます。



商品詳細

商品名 グースダウンマミー型シュラフ

綿の量 700ｇ

※ 400ｇ 700ｇ 1000ｇ の3サイズご用意させて頂きました。

季節に 合わせてご使用頂けたら幸いです。

カラー ブルー

※ブラック、レッド、ブルー、オレンジ、グリーンの5色

ご希望の色、サイズ等ございましたらお気軽にお申し付けください。



使ってみた感想

何度もすみません。最高です。ぐっすり寝れました。ジッパーで２つに合体させることもできるみたいでした。ご夫婦 カップル でもご使用頂けると思います。この機会に是非ご検討よろしくお願いいたします。その他shopのプロフィールを参照頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。



※あまりマイナスなことは記載したくないのですが、正直に！

グースダウンは、洗濯に相当気を使います。ドライクリーニングがオススメになります。できればインナーシュラフと一緒に使った方が良いかと思います。

shop内にインナーシュラフも出品しておりますので、セットであれば、お値引きさせて頂きますので、お気軽にお申し付けください。



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寝袋 シュラフ

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