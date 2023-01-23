『etre tokyo ボンディングノーカラージャケット アイボリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 21分に出品され03月20日 01時 21分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ● etre tokyo ボンディングノーカラージャケット アイボリー



※こちらは未使用ではございません。

2回ほど羽織っております。



※34000円で購入いたしましたが、新品ではないため、こちらお値下げ可能です。



⚠️一度、ボンディング加工対応の、クリーニングへ出しております。⚠️



◽️生地としては、春〜初夏にかけて着れるものとなっております。

来年の春のファッションを、定価よりお得にご購入しませんか？



裏地がピンクなところに、肩パッドが入ったボックスシルエットになっているジャケットです。

リネン素材にボンディング加工が施されており、とても軽い着心地が特徴となっているジャケットになります。



カジュアルなスタイルに合わせやすいジャケットなので、いろんなシーンに着用していただけます。



是非、etre tokyoのお洋服がお好きな方や、

カジュアルなスタイルがお好きな方にご購入いただきたいです。



よろしくお願いいたします。



（ ⚠️注意事項⚠️）

●未使用ではございません。できる限り購入時に近い状態でお送りさせて頂きますが、新品ではないので多少の傷等はご了承下さいます様お願い申し上げます。

●平日は働いているため、発送手続き完了まで2,3日お時間を頂く場合がございます、その場合はあらかじめお伝えさせて頂きますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●発送まではなるべく早くご対応させて頂きますが、配送にお時間頂く場合がございますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ etre

tokyo

ボンディングノーカラージャケット アイボリー