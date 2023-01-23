『コムデギャルソン BLACK MARKET PVCトートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 10時 11分に出品され04月28日 10時 11分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックマーケットのPVCトートバッグ黒です

買ったまま、今日初めて袋から出しました

人気な物なのですが、結果1度も使うことなく

お譲りします！



サイズ

縦33センチ

横41センチ

マチ12センチ

てす



気に入っていただければ是非！

御質問お受けします！



カラー···ブラック



特徴···マチあり



特徴···マチあり,横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コムデギャルソン BLACK

MARKET



PVCトートバッグ