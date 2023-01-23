『NINA CHANEL ABNEY バスケットボールシューズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 14時 24分に出品され03月18日 14時 24分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(女性用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27.5cm以上
|ブランド:
|ナイキ
Nike Air Jordan 1 LOW SE
¥ 10400
ナイキ エアジョーダン 1 レトロ high 黒/グレー /ファー 24cm
¥ 9360
【WMNS 28.5cm】サブリナ2 ナイキ SABRINA2
¥ 11699
NIKE ホワイトセメント エアジョーダン1
¥ 10920
バスケットボールシューズ asics ゲルフープ エキストラ ワイド黒4E
¥ 9367
ジョーダンワン
¥ 9750
える様専用 Nike Shox 黒 ショックス サイズ24.5
¥ 9750
GARCONS HOMME PLUS NIKE フォームポジット
¥ 11375
ウィメンズ エア ジョーダン 3 レトロ OG SP FZ4811-001
¥ 12000
Nikeエアジョーダン3 25センチ
¥ 9750
Nike Womens Sabrina 2 White Noise
¥ 11699
アシックスグライドノヴァFF2(バスケットボールシューズキッズ)
¥ 7410
キニョネスさん専用NIKE サブリナ2 by you
¥ 10920
nike sabrina2 color vision EP 28cm サブリナ
¥ 8580
Air Jordan 2 Retro FB8871-041 WMNS 28.5
¥ 8190
ナイクダンクロー イエロー (Nike Dunk Low) Yellow
¥ 8190
エアジョーダン 1MID
¥ 8580
値下げ！JORDAN1 Retro High og
¥ 13889
落札価格12500円
726 入札履歴
終了
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