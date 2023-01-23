『NINA CHANEL ABNEY バスケットボールシューズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 14時 24分に出品され03月18日 14時 24分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

NINA CHANEL ABNEYによるユニークなデザインのバスケットボールシューズ。ホワイトとレッドのコントラストが際立つスタイル。



【機能性】

合成皮革のアッパーが耐久性を提供し、快適な履き心地を実現。替え紐も付属しており、カスタマイズが可能。



【コレクターズアイテム】

オリジナルボックスとタグ付きで、コレクターにも最適な一足。



- ブランド: NINA CHANEL ABNEY

- モデル: バスケットボールシューズ

- 色: ホワイト/レッド

- 素材: 合成皮革

- 付属品: 替え紐、タグ

- 箱: オリジナルボックス付き

使用回数、2、3回



NC,NR,でお願いします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm以上 ブランド: ナイキ