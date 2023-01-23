『COACH 黒 レザー ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 20時 44分に出品され03月24日 20時 44分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACHのショルダーバッグです。数年使用していましたが、特にキズや汚れもなく、問題なく使用できます。詳細は写真からご確認ください。



【ブランドの魅力】

COACHは高品質なレザー製品で知られ、スタイルと耐久性を兼ね備えています。このショルダーバッグは、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたアイテムです。



【デザインと機能】

シンプルでエレガントな黒のレザー素材が特徴で、金色のロゴが高級感を演出しています。取り外し可能なショルダーストラップにより、様々なスタイルに合わせて使用できます。



- ブランド: COACH

- 色: 黒

- 素材: レザー

- ロゴ: 金色のCOACHロゴ

- ストラップ: 取り外し可能なショルダーストラップ



ご覧いただきありがとうございます。



#COACH

#コーチ

#ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

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黒

レザー

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