『【Q3192】Ｓお仕立て上がり正絹色留袖 グレー地に花柄 染め抜き紋一つ紋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 46分に出品され03月06日 17時 46分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
訪問着二点セット 小柄、細身さん
¥ 10700
【新品未使用極美品】訪問着フルセット 扇面流草花文様 暈し染め 金銀彩 六通袋帯
¥ 9750
躾糸付未使用 正絹鮫小紋 青色 お茶席 ご入卒 l170
¥ 9750
新品未使用 帯締め 帯揚げ 半衿 重ね襟 セット 振袖用 成人式 黒 最新作
¥ 12870
［1009］色無地 美品 御所車風景文 一つ紋 違柏 正絹 着物 袷
¥ 17391
振袖 美品 名品 牡丹 草花 銀通し 金彩 赤 袷
¥ 11000
小紋 地紋起こし 菊 ピンク お洒落 着物 113a d
¥ 9620
千楽 本場筑前博多織 織屋にしむら 九寸名古屋帯 未使用品 ねこ 正絹 Q609
¥ 12636
未使用品 牛首紬の高級袷小紋 飛び柄の葡萄柄を精密に折り上げた逸品 しつけ付き
¥ 10150
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 青 157
¥ 15180
振袖 袋帯 長襦袢 帯揚 帯締 5点セット 身丈159.5
¥ 7644
4k2661 袋帯 唐織 黒 金色 赤 銀色 白 花柄 和装 着物
¥ 8736
帯 ／ 袋帯 ／ 西陣織 ／ 長嶋成織物
¥ 8346
本場大島紬 植物柄 ヨコソ 裄66 身丈167 袖51
¥ 8736
付け下げ 菊花模様 グリーン系 着物 043w p
¥ 7176
Laboあゆオリジナル〈woodながま口クラッチバッグ〉
¥ 9295
新品未仕立て 西陣織八寸名古屋帯 ①
¥ 11500
付け下げ 紬 金彩 刺繍 流水 たたき染 グラデーション 着物 104a d
¥ 9165
落札価格10075円
733 入札履歴
終了
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