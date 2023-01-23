『【Q3192】Ｓお仕立て上がり正絹色留袖 グレー地に花柄 染め抜き紋一つ紋【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 46分に出品され03月06日 17時 46分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Q3192】Ｓお仕立て上がり正絹色留袖 グレー地に花柄 染め抜き紋一つ紋

商品説明必ずプロフィールをご覧ください。



女性の場合、着物の身丈はご自分の身長と同じくらいの長さが、ちょうど良い長さです。

なお、身長の前後５ｃｍ以内なら、無理なく着ることのできる範囲となります。(あくまで目安です。)







着物の状態

ｓｓｓ新品

ｓｓ新品同様、ほぼ新品に近いもの

ｓ美品、しみ、汚れなし

ＡＡほとんどしみ、汚れ等ないもの

Ａ少しシミ、汚れ等ありますが十分着用できます。

ＢＢ少々しみ、汚れ等あり、着用可能

Ｂしみ、汚れ等あり、着用は個人による

ＣＣしみ、汚れあり着用は厳しい

Ｃしみ、汚れあり、着用は無理で素材等お使いください。













寸法 （単位センチ）

身丈１６０

裄６３

袖巾３２

袖丈４７

前巾２４

後巾２９

（多少の誤差はご容赦ください）



シミ、汚れ等ございません。

仕付け糸がついております。

お仕立て上がりですのでそのまま着用いただけます。



グレー地に花柄が、シックな柄いきで素敵なお着物です。

ご友人の結婚式やパーティー、ご自分の入卒式にお役立ていただけることでしょう。



実物はお写真よりずっと良いものだと思います。

よろしくお願いいたします。



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注意事項●注意事項●

こちらはリサイクル品です。

記載しきれない細かな汚れ・キズなどはご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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着物・浴衣 タグ 【Q3192】Ｓお仕立て上がり正絹色留袖 グレー地に花柄 染め抜き紋一つ紋