『H2575 CHANEL シャネル 大 収納 保存袋 袋 まとめ バッグ 大量【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 12時 13分に出品され03月22日 12時 13分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 約横 ×縦 cm



22×33 黒

23×34 茶

25×31

25×36

37×48

38×48



ブランド 保存袋



1枚目の画像の物全て入ります



正規品



保管袋として バック、小物、などにも最適です



付属品としておつけしてもイメージアップにもなります！



新品未使用では無い為

中には色あせ、汚れ、シワ、印字が薄れている物もあります



その分お安く提供させて頂きます



ご理解ある方のみご購入お願い致します！



COCCO

出品しております商品の購入先

・古物市場主の資格を有する

国内ブランド市場

・正規店

古物営業法表記

香川県公安委員会

番号：第811110001068号



出品商品の真贋につきましては、当方スタッフによる、きびしい鑑定基準をすべてクリアしており、コピー商品の類は一切取り扱っておりません。



出品中の商品は全て正規品(本物）でございます。

万が一、正規品でない物がございましたら、返品・返金に対応させて頂きますので

ご安心してお買い求め下さい。

返品のご連絡は商品到着後３日以内でお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ H2575

CHANEL

シャネル 大 収納 保存袋 袋 まとめ

バッグ 大量