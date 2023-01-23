『mayla classic ヴァイオレット・エヴァーガーデンコラボ パンプス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 19分に出品され03月12日 20時 19分に終了予定です。即決価格は14,465円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日届いたもので、サイズが合わなかった為出品いたします。

お値下げ可能ですので、ぜひお気軽にお声がけ下さい。



サイズ:34

カラー:アコラ

付属品:外箱、ポストカード、封筒(ポストカードが入っていたもの)、緩衝材など



一度室内にて試着した後復元した為、出荷時と同じ内容物となっております。

試着などお気になさる方は御遠慮ください。



カラー···ブルー



ヒール高さ···5.1〜7cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 22.5cm ブランド: マイラクラシック

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ mayla

classic

ヴァイオレット・エヴァーガーデンコラボ

パンプス