『ブリーフィングb4ライナー USA製 ミッドナイト 美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 09分に出品され03月09日 20時 09分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の状態は新品購入後5.6回の使用で美品です。

ミッドナイトブルーは廃盤商品の為この状態のものは希少だと思います。



こちらはBRIEFING B4ライナービジネスバックになります。

フロントのポケットは、マチ付きで収納力があり、中身のオーガナイザーも充実しています。

使う方のビジネススタイルに合わせ、お選びいただく新提案のブリーフケースとなっています。



※バッグ背面には、ハードケース（キャリーケース）とセットアップするためのバックルが付属しており、スムーズな合わせ持ちが可能な仕様となっています。



カラー：ミッドナイトブルー

素材：1050デニールバリスティックナイロン

原産国：アメリカ

サイズ：約W43cm×H30cm×D9cm

ショルダーベルト長さ:約92cm-126cm

持ち手：35cm

重さ：約1320kg







細かな点等が気になる方、神経質な方にはおすすめいたしません。



商品の性質上、返品はお受けいたしませんので、ご不明な点は購入前にご質問ください。受け取り後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。





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カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ブリーフィングb4ライナー

USA製 ミッドナイト 美品