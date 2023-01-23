『▲美品 クリスチャンディオール コンビ 3025 ゴールド文字盤 SS×GP【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 18時 48分に出品され04月10日 18時 48分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品ページの閲覧ありがと

うございます(*´꒳`*)

全文読んで、ご納得頂けたのならご購入お願い致します！

スムーズにお取引が出来るよう、心がけています☆



即購入OKです●



※お値下げは行っておりませんのでご了承ください※





▲美品 クリスチャンディオール コンビ 3025 ゴールド文字盤 SS×GP クォーツ レディースの出品です。





中古のお品物になります。

多少の小傷などありますが、目立つ傷や傷みはなく全体的に状態は良いかと思います(*^^*)



現在動作しております。

リューズでの時刻変更OK。



日差確認などの詳細は未確認となりますので、ご了承の上ご購入をお願い致しますm(__)m



『商品情報』



サイズ

フェイス 2.1cm

腕回り 15cm

ムーブメント クォーツ式

★新品電池に交換済みです★





詳細は画像でご確認下さいm(__)m





自宅保管にご理解のある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m





親族より正規店購入品を譲って頂きました。



〇付属品は画像の物が全てとなります。

画像に映っていない部品などは欠品しておりますのでご了承下さい。



〇気を付けて出品しておりますが、型番などは必ず画像、商品でご確認下さい。



○素人による採寸ですので誤差はご容赦ください。



○詳細は画像にてご確認お願い致します。



○細やかなシミ・スレ傷など見落としている場合があります…お店ではありませんのでご了承ください。



○自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。



○夜間・土日の質問にはすぐに答えられない場合があります。



☆★未開封品などもありますが、あくまでも中古品としてご納得頂ける方のみご購入ください☆★



#AAA01

AA1041

文字盤カラー...ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ ▲美品

クリスチャンディオール

コンビ

3025

ゴールド文字盤

SS×GP