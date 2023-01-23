『未使用級 コーチ レザー 2way ショルダーバッグ レーシー フリンジ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 38分に出品され03月26日 22時 38分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

COACH コーチ

ショルダーバッグ ワンショルダー

斜め掛け 肩掛け クロスボディ

レザー 2way ハンドバッグ フリンジ タッセル

シルバー金具 レーシー ドラム ダッフル チャーム

オールド ビンテージ vintage

レディース メンズ ユニセックス 男女兼用

ブラック 黒





○サイズ

タテ 10cm

ヨコ 17cm

マチ 10cm

ハンドル18cm

ショルダー84-120cm



※長財布収納可能



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





〇型番

CJ571



○状態

目立った傷や汚れなく、未使用級の商品です！



○カラー

ブラック

黒







※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。





○素材

レザー





○付属品

本体





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。



No.@RR9996 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用級

コーチ

レザー

2way

ショルダーバッグ

レーシー

フリンジ

黒