『ロッキーマウンテン ダウンベスト ヴィンテージ 70s 7/8【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 54分に出品され03月16日 18時 54分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロッキーマウンテンのダウンベストです。



かなり昔のものとなりますので、汚れはありますが、ダウンの状態は良好です。

写真をご確認下さい。

自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。



サイズは7/8とのことで、おそらくSサイズ程度だと思います。素人採寸となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ロッキーマウンテン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ロッキーマウンテン ダウンベスト ヴィンテージ

70s

7/8