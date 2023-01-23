『ハイアール 電気洗濯機【2019年製】JW-C55A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 28分に出品され04月09日 09時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ 梱包たのめる便の為、発送日は今年の12/27（金）もしくは12/28（土）となります。※





▫年式 19年モデル

▫メーカー ハイアール

▫型番 JW-C55A

▫容量 5.5kg

▫寸法 高88横52奥50



昨年9月に中古品を購入し、一年少し使用しました。

引っ越しの為出品です。



★中古品のため、使用年数に応じた汚れ・スレ傷などがあります。説明しきれない傷や汚れ、また、目立った傷やへこみに関しましては写真をご参考にしていただければと思います。中古品の性質上取りきれない汚れもございますので予めご了承ください。



発送前に簡易清掃しますが、素人のためご了承ください。

現状不具合なく使用できております為、ご購入後の不具合に関しては保障出来かねます。

上記ご理解いただける方お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ハイアール