『ハイアール 電気洗濯機【2019年製】JW-C55A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 28分に出品され04月09日 09時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|ハイアール
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Panasonic NA-VX8700L ドラム式洗濯機 11.0kg
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美品 高年式 AQUA アクア 全自動洗濯機 2024年製 5㎏
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落札価格8580円
107 入札履歴
終了
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