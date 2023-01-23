『dsquared2 レディース ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 13時 21分に出品され03月06日 13時 21分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー

しみ汚れなくきれいです。

大切に保管していました。

サイズ38です。

購入金額約20万



傷や破れナシですが

中古品で自宅保管の為

神経質な方はご遠慮ください



着丈 51cm

肩幅 45cm

身幅 52cm

袖丈 58cm





購入希望の方値下げしますので購入金額ご提示下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

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