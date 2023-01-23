『Google Pixel Buds Pro 2 Porcelain【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 13時 42分に出品され03月04日 13時 42分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用した程度です。未使用に近い状態です。

元箱、付属品はすべてあります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い