『DIESEL K-ANDELERO オールオーバープリント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 59分に出品され03月08日 16時 59分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

DIESELは、ファッション業界で知られる高級ブランドで、特にデニム製品で有名です。このセーターは、DIESELの独自のスタイルと品質を反映しています。



【デザイン】

赤のリブ編みデザインが特徴的で、カジュアルなスタイルにもフォーマルなスタイルにも合わせやすいアイテムです。シンプルながらも存在感のある一着です。



- ブランド: DIESEL

- 色: 赤

- 型番: A00617 00G4A 9A9

- ロゴ: DIESEL FOR SUCCESSFUL LIVING

去年DIESEL渋谷にて購入致しました。

試着の時と自宅に帰ってからもう一度試着しただけですのでほぼ新品未使用品でございます。

温度と湿度の管理できるクローゼットにて保管しておりましたので傷や汚れはありません。



素材 100%ウール

肩幅···45cm

身幅···52cm

袖丈···68cm

着丈···66cm

どちらも床置きの素人採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。

178センチ72キロの私ですがジャストフィットでした。



インフルエンサーのやまげさんも着用していました。





ご覧いただきありがとうございます。

他に気になることがございましたら質問よろしくお願い致します。

カラー···レッド



ネック···クルーネック



素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIESEL



K-ANDELERO

オールオーバープリント