『ポロラルフローレン ポロベアー 刺繍 ワッペン 新品キャップ帽子 野球帽ブランド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 15時 34分に出品され04月27日 15時 34分に終了予定です。即決価格は9,352円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大きな刺繍ポロベアーのキャップ。

かっこいい迷彩柄で、一目惚れしたデザインです。

カッティング場所によって柄の出方が多少異なります。



材質 コットン100%、頭囲 59cm、調整可能



ワンサイズ商品



男女兼用

アメリカのブランドストアポロで購入しました。

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新品未使用



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