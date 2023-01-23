『TRIUNPH ライダースジャケット 2tx様取置き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 18時 14分に出品され04月20日 18時 14分に終了予定です。即決価格は539,999円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 triumphライダースジャケット

30年前に譲り受けたものです。

保管状態もよく 革もまだ柔らかいです。

破れなどは見受けられません。

かなりの良品です。

バイカー タウンユース などにいかがでしょうか？

売れなければ、少しづつ値段を上げて気長に販売します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トライアンフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TRIUNPH

ライダースジャケット 2tx様取置き