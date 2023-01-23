『ヒステリックグラマー ブラック ジャケット Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 11時 41分に出品され03月15日 11時 41分に終了予定です。即決価格は15,171円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒステリックグラマー



【サイズとフィット感】

サイズはLで、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも適しています。カジュアルな日常使いや特別なイベントにも最適です。

メンズとなっておりますがユニセックスですよね！



- ブランド: HYSTERIC

- 色: ブラック

- サイズ: L



2.3回着用

汚れや傷はありませんが気になる方のご購入はご遠慮下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヒステリックグラマー ブラック

ジャケット

Lサイズ