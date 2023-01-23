『90s Ecko ダック マウンテンパーカー アクティブジャケット 刺繍 B系【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 00時 00分に出品され04月18日 00時 00分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品説明]



90年代 Ecko Unltd

ダックジャケット

マウンテンパーカー アクティブジャケット



珍しいEckoのダックジャケット

3D立体マルチポケット

裏地チェック

オーバーシルエット



Fubu ecko pelle pelle JNCO

SOHK School of hard knocks

Dogtown Kikwear Phat farm AKADEMIKS SeanJohn South Pole rocawear

などお好きな方





[カラー]



ブラック



お使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください。



[実寸]



ラグランスリーブ

裄丈99

身幅72

着丈81



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい



[状態]



5段階表記



B

少し色褪せあり

着用に問題ない程度ですので 目立った傷や汚れ無しにしておりますのでご了承下さい



S : 新品もしくはデッドストック。

A : 使用感が少無く、シミや汚れ、ダメージのない良好な古着。

B : 多少の薄汚れ、小さなダメージがあるものの着用に支障はない状態。

C : 着用に支障は無いが、シミや汚れ、ダメージがある状態。

D : 着用はできるが目立つシミや汚れ、ダメージがある状態。



全て当店基準です。

ご不明点はコメントにて宜しくお願い致します。



最後までご覧頂き有難う御座いました(^-^)



L40 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エコーアンリミテッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

Ecko

ダック

マウンテンパーカー

アクティブジャケット

刺繍

B系